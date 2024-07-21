Дмитрий Булыкин: в переходе Чалова в ПАОК нет большого смысла

Бывший форвард Локомотива», «Аякса», «Твенте» Дмитрий Булыкин высказался относительно потенциального перехода нападающего Фёдора Чалова в ПАОК.

«Для Чалова переход в ПАОК — это неплохо. Но для ЦСКА и Феди лучше уже остаться в России и здесь добиваться результатов. Потому что в таком переходе нет большого смысла. Если Федя хочет иметь в своём профиле зарубежную карьеру и поиграть в международных матчах, тогда ЦСКА не сможет отказать.

Но если у Феди нет большого желания для перехода, плюс зарплата там будет не такой большой, то ему нет смысла переходить и лучше остаться в ЦСКА и пытаться с армейцами лучше выступать», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме Греческий журналист сообщил о закрытии сделки по переходу Чалова из ЦСКА в ПАОК

Сколько стоят молодые футболисты: