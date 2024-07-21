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В «Галатасарае» придумали новую формулу трансфера Вендела. Турецкие менеджеры вылетят в РФ

В «Галатасарае» придумали новую формулу трансфера Вендела. Турецкие менеджеры вылетят в РФ
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Представители «Галатасарая» придумали новое предложение для «Зенита» по трансферу 26-летнего полузащитника Вендела. Как сообщает CNN Turk, менеджеры турецкого клуба решили изменить формулу финансового предложения.

По сведениям источника, если ранее руководство клуба предлагало «Зениту» приобрести полный пакет прав на бразильского полузащитника за сумму в районе € 20 млн, то теперь, так как данная оферта российскую сторону не устроила, турки хотят купить лишь 70% прав на игрока за € 12 млн.

Оговорка в отношении оставшейся части в 30% прав будет обсуждена между сторонами дополнительно.

Источник также сообщает, что в ближайшие дни представителя стамбульского клуба, а именно менеджер Ибрагим Хатипоглу и футбольный директор Дженк Эргюн, готовятся вылететь в Россию для согласования условий трансфера с санкт-петербургской командой. Сообщается, что соглашение между сторонами близко.

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