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Хоселу считает, что Карвахаль заслужил выиграть «Золотой мяч»

Хоселу считает, что Карвахаль заслужил выиграть «Золотой мяч»
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Бывший нападающий мадридского «Реала» Хоселу, ныне выступающий за катарский клуб «Аль-Гарафа», считает, что правый защитник «сливочных» Даниэль Карвахаль заслужил получить «Золотой мяч» по итогам минувшего сезона.

«Я всегда говорил, что он [Карвахаль] тот, кто заслуживает этого больше всего. Дани выиграл всё, что только можно выиграть. Он забивает голы, играет важную роль [в команде], стал лучшим футболистом в финале Лиги чемпионов. Карвахаль более чем заслуживает [«Золотой мяч»]», — приводит слова Хоселу AS.

По итогам минувшего сезона Карвахаль выиграл Евро-2024, Лигу чемпионов и чемпионат Испании. В финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (0:2) испанский защитник забил победный гол.

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