Максим Палиенко ответил, чего не хватило «Акрону» для победы в матче с «Локомотивом»

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом», в котором его команда потерпела поражение со счётом 3:2, дважды отыгрываясь по ходу встречи.

«После матча с «Локомотивом» эмоции только положительные. Я считаю, что турнир хороший, достойный. Понятно, что проиграли. Будем двигаться дальше, сделаем выводы. Чуть не повезло. Видимо, «Локомотив» хотел больше, поэтому и выиграл», – сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В сезоне-2023/2024 Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).