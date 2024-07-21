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Максим Палиенко ответил, чего не хватило «Акрону» для победы в матче с «Локомотивом»

Максим Палиенко ответил, чего не хватило «Акрону» для победы в матче с «Локомотивом»
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Полузащитник тольяттинского «Акрона» Максим Палиенко прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ с «Локомотивом», в котором его команда потерпела поражение со счётом 3:2, дважды отыгрываясь по ходу встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 15:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Акрон
Тольятти
1:0 Пиняев – 28'     1:1 Бакаев – 36'     2:1 Батраков – 38'     2:2 Эльдарушев – 40'     3:2 Воробьёв – 79'    

«После матча с «Локомотивом» эмоции только положительные. Я считаю, что турнир хороший, достойный. Понятно, что проиграли. Будем двигаться дальше, сделаем выводы. Чуть не повезло. Видимо, «Локомотив» хотел больше, поэтому и выиграл», – сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В сезоне-2023/2024 Первой лиги «Акрон» занял третье место в турнирной таблице. Команда набрала 59 очков за 34 игры. «Акрон» вышел в Российскую Премьер-Лигу после победы в переходных матчах с екатеринбургским «Уралом» (3:2 по сумме двух игр).

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