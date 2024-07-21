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В «Соколе» Сельцо рассказали об участии экс-игрока сборной Бразилии в чемпионате области

В «Соколе» Сельцо рассказали об участии экс-игрока сборной Бразилии в чемпионате области
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Менеджер соцсетей «Сокола» из города Сельцо Артём Ан прокомментировал участие бывшего защитника сборной Бразилии Андре Сантоса в матче чемпионата Брянской области.

«Это была маловероятная авантюра, на которую мы все согласились, — отсылать приглашения различным легендам, бывшим футболистам. Никто не отвечал, не читал сообщения. А от Сантоса мы получили ответ, и ему было интересно. Ему нравится, он максимально доволен. Проявил себя как великодушный человек, пофоткался с детьми.

Продолжать сотрудничать мы не планируем, это чисто разовая история. Мы чисто физически не сможем. Но надо сказать, что Андре Сантос со стороны нашего клуба ничего не получал. Это была такая, можно сказать, благотворительная акция с его стороны — приехать, сыграть. Никакой оплаты, ни райдера — ничего», — сказал Ан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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