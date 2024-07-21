Хорхе Сампаоли: Дембеле играет как аутист. У Мбаппе тоже такое бывает

Бывший главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли высказался об игре вингеров сборной Франции Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

«Дембеле играет как аутист. Он начинает розыгрыш сам и заканчивает его в одиночку. Он не умеет задействовать партнёров по команде, не даёт им возможности проявить себя. Он только и знает, как блистать индивидуальными действиями. У Мбаппе такое тоже бывает», — приводит слова Сампаоли So Foot.

Напомним, сборная Франции покинула чемпионат Европы на стадии полуфинала, уступив Испании. Тот матч завершился со счётом 2:1. Испанцы стали чемпионами Европы, обыграв в финале Англию (2:1).

По ходу Евро Дембеле отметиться забитыми мячами не смог. В активе Мбаппе — один забитый мяч.

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