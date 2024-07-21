Чернышов: Соболев видел себя уже в другой команде — теперь «Спартак» и Александр страдают

Бывший центральный защитник ПАОКа и других клубов Андрей Чернышов высказался о слухах об уходе из «Спартака» российского форварда Александра Соболева.

«Если говорить о ситуации с Соболевым, то, когда у игрока нет желания отдаваться полностью клубу и работать на благо команды, это не идёт на пользу ни футболисту, ни клубу. Хороший игрок с высокой зарплатой будет сидеть в запасе или вообще не попадать в заявку. Клуб будет вынужден платить деньги, а футболист не принесёт никакой пользы. В этой ситуации надо находить решение, которое устроит обе стороны. Понимаю, что есть интерес игрока, который получил хорошее предложение по зарплате, но и клуб хочет получить определённую сумму за переход. И это тоже нормально.

Наверное, клуб, который заинтересован в Соболеве, должен сделать всё возможное, чтобы получить его. Ему предложили зарплату, а теперь Александр из-за этого страдает. Видимо, он уже видел себя в этой команде, но надо теперь решать по трансферной стоимости, потому что в этой ситуации страдают все», — сказал Чернышов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Ранее сообщалась, что Соболев может перейти в «Зенит».

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