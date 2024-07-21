«Ман Сити» готов отдать в аренду одного из двух своих талантов ради подписания Гимарайнса

«Манчестер Сити» готов отдать в аренду «Ньюкаслу» защитника Рико Льюиса или нападающего Оскара Бобба ради подписания опорного полузащитника «сорок» Бруно Гимарайнса. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Star.

По информации источника, «горожане» не собираются платить «Ньюкаслу» запрашиваемые € 100 млн и намерены снизить цену до € 80 млн, отдав в аренду Льюиса или Бобба. Сообщается, что «Ньюкаслу» интересны данные футболисты, которые считаются талантами среди молодых игроков «Манчестер Сити».

Напомним, в минувшем сезоне Гимарайнс принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 85 млн.