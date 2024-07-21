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Перед матчем «Оренбург» — «Спартак» термометр показал 25 градусов

Перед матчем «Оренбург» — «Спартак» термометр показал 25 градусов
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Директор стадиона «Газовик» Андрей Клемешов сообщил о температуре воздуха перед матчем 1-го тура РПЛ «Оренбург» — «Спартак».

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
1-й тайм
0 : 0
Спартак М
Москва

«Перед матчем «Оренбург» — «Спартак» термометр показал 25 градусов», — передаёт слова Клемешова Илья Никульников.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).

В качестве главного арбитра выступит Алексей Сухой. Матч начнётся в 17:30 по московскому времени.

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