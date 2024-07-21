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«Спартак» начал сезон с поражения, Шнайдер выиграла турнир в Будапеште. Главное к вечеру

Московский «Спартак» проиграл «Оренбургу» (0:2) в матче 1-го тура чемпионата России, российская теннисистка Диана Шнайдер стала чемпионкой грунтового турнира WTA-250 в Будапеште, пилот «Макларена» австралиец Оскар Пиастри выиграл Гран-при Венгрии. «Чемпионат» собрал главные новости к вечеру 21 июля.

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