«Игроки получают миллионы! Теперь плакать из-за погоды?» Гришин — о матче «Ростов» — ЦСКА

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал результат матча 1-го тура РПЛ между «Ростовом» и армейцами, который завершился со счётом 0:0.

«Футбол в матче «Ростов» — ЦСКА получился неинтересным. Не было ни одного момента. Конечно, «Ростов» играл получше и с территориальным преимуществом, и статистические данные это подтверждают. ЦСКА же сыграл плохо в атаке, и игра не получилась. С другой стороны, взять одно очко у «Ростова» на выезде — это нормальный результат. Потому что «Ростов» — хорошая и крепкая команда, поэтому всем клубам будет тяжело играть в Ростове.

Может быть, стартовое волнение плохо повлияло на ЦСКА. На погоду всё валить смысла нет, потому что условия для всех одинаковые. Конечно, могли сделать календарь так, чтобы этот матч прошёл осенью или зимой. Но если этого не сделали, значит, были объективные причины. Если бы «Ростову» перенесли игру в Москву, то сколько матчей он бы проводил на выезде?

С другой стороны, футбол — это летний вид спорта. Ну было +35 градусов. Что в этом такого? У нас привыкли говорить: «Летом нам жарко играть, а зимой — холодно». Когда тогда играть? Теперь плакать из-за погоды? Футболисты получают миллионы долларов, пять-шесть градусов плюс или минус ничего не решают в футболе. Мы раньше играли в жару, в мороз и лёд, никто не жаловался», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.