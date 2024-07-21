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В Испании рассказали о влиянии Винисиуса при покупке «Реалом» новых звёзд

В Испании рассказали о влиянии Винисиуса при покупке «Реалом» новых звёзд
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Вингер «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор убеждает потенциальных новичков присоединиться к клубу. Как сообщает испанское издание AS, футболист является «неофициальным агентом» мадридской команды.

По сведениям источника, влияние бразильца помогло «Реалу» осуществить несколько из последних крупных трансферов – в частности, бразилец общался с Джудом Беллингемом, Эндриком и Килианом Мбаппе, уговаривая их присоединиться к «Королевскому клубу».

Также сообщается, что на сегодняшний день Винисиус поддерживает связь с крайним защитником «Баварии» Альфонсо Дэвисом, к которому «Реал» проявляет предметный интерес.

Напомним, по данным различных источников и букмекерским котировкам, Винисиус является основным претендентом на получение «Золотого мяча» по итогам завершившегося сезона.

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