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«Оренбург» — «Спартак»: после первого тайма счёт в игре 1-го тура РПЛ не открыт

«Оренбург» — «Спартак»: после первого тайма счёт в игре 1-го тура РПЛ не открыт
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 17:30 по московскому времени. После первой половины счёт в игре не открыт — 0:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).

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