«Спартак» сенсационно проиграл «Оренбургу» в стартовом туре РПЛ

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.

«Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).