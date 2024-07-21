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В Аргентине рассказали о причинах задержки перехода Барко в «Спартак»

В Аргентине рассказали о причинах задержки перехода Барко в «Спартак»
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Аргентинский журналист Герман Балькаре рассказал о причинах задержки перехода полузащитника «Ривер Плейт» Эсекьеля Барко в московский «Спартак».

«По поводу Барко, дело действительно лишь в юридических нюансах и особенностях перевода денег из России в Аргентину. Руководство «Ривер Плейт» всё проверяет, а сам игрок ждёт в России. Не думаю, что сделка может сорваться, но, даже если это случится, на Барко в клубе уже не рассчитывают, он в любом случае уйдёт», — приводит слова Балькаре «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, ранее в СМИ появлялась информация, что футболист вылетел из Аргентины в Россию для завершения трансфера в московский клуб. Подчёркивалось, что красно-белые предложили $ 16 млн (около € 15 млн) за аргентинского футболиста. Позже стало известно, что «Спартак» и «Ривер Плейт» обсуждают структуру выплат. Известно также, что зарплата Барко в Москве составит € 2,5 млн.

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