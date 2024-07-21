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Игрок «Крыльев» Цыпченко: «Зенит» можно победить, но с ним играть тяжелее всего

Игрок «Крыльев» Цыпченко: «Зенит» можно победить, но с ним играть тяжелее всего
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Нападающий «Крыльев Советов» Дмитрий Цыпченко считает, что любого соперника можно победить, однако с петербургским «Зенитом» играть тяжелее всего.

«Нет команды, которую невозможно обыграть. «Зенит» тоже можно обыграть, но с ним тяжелее всего, потому что у него самый сильный подбор футболистов», — сказал Цыпченко в эфире «Матч ТВ».

Вчера, 20 июля, в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Крылья Советов» и санкт-петербургский «Зенит». Игра прошла на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)». В качестве главного арбитра выступил Сергей Иванов. «Зенит» одержал победу в матче со счётом 4:0.

Напомним, «Зенит» завоевал все возможные трофеи в России в прошлом сезоне, выиграв РПЛ, Кубок и Суперкубок страны.

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