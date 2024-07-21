Гришин: мыльная опера с переходом Чалова в Европу поднадоела, в этом случае жалко Николича

Бывший футболист московского ЦСКА Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего армейцев Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Мыльная опера с переходом Чалова в Европу поднадоела. Надо уходить или оставаться в ЦСКА. Потому что в такой ситуации жалко Николича, у него должна быть какая-то ясность, рассчитывать на Чалова или нет. Уход в ПАОК — выбор Чалова, и самое главное, чтобы всё устроило ЦСКА и Федю.

Но менять чемпионат России на греческую лигу — это неправильно. Я понимаю, если уезжать в Англию, Испанию и Италию… Понятно, что ПАОК играет в Лиге чемпионов. Может быть, из-за этого происходит такой переход. Но они сыграют две-три игры, вылетят и что дальше? Играть в Греции? Но мы не можем осуждать спортсмена, это выбор Чалова», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.