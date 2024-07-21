Тренер «Спартака» Станкович: жара в Оренбурге? Это лишь один из факторов, но не решающий

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что жаркая погода не станет решающим фактором в предстоящем гостевом матче 1‑го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Мы работали хорошо, работали много. Ребята готовы начать этот чемпионат. Мы анализировали соперника, у нас было время. Каждый предстоящий матч — самый важный. Сегодня мы сыграем на синтетике, соперник действует агрессивно и хорошо подготовлен. Но если мы хотим добиться чего‑то большего, то должны принимать вызовы. Не смущает ли погода? Она одинакова для всех. Кто быстрее адаптируется, тот получит преимущество. Это лишь один из факторов, но не решающий», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

За час до начала встречи замер температуры на стадионе «Газовик» показал 25 градусов тепла. Начало игры — в 17:30 мск.