Стало известно, в каком клубе может продолжить карьеру Антон Миранчук

Бывший полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук может продолжить карьеру в чемпионате Греции. Об этом сообщает NewsPao.

По сведениям источника, «Панатинаикос» рассматривает хавбека в качестве усиления команды наряду с Лукасом Окампосом из «Севильи» и Икером Муньяином, который является свободным агентом. Отмечается, что Окампос уже отказался от предложения о трансфере.

Напомним, 1 июля московский «Локомотив» официально объявил об уходе полузащитника Антона Миранчука. Футболист дебютировал за основной состав команды в конце 2013 года. В общей сложности 28-летний полузащитник провёл за красно-зелёных 217 матчей, забил 51 гол, завоевал чемпионство, стал трёхкратным обладателем Кубка и победителем Суперкубка России. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 6 млн.