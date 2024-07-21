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Видеообзор ничьей «Ростова» и ЦСКА в матче 1-го тура нового сезона РПЛ

Видеообзор ничьей «Ростова» и ЦСКА в матче 1-го тура нового сезона РПЛ
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Вчера, 20 июля, завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московский ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. В качестве главного арбитра выступил Сергей Карасёв (Москва). Команды завершили матч без забитых мячей — 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
ЦСКА
Москва

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно на YouTube-канале ПФК ЦСКА.

В следующем туре чемпионата «Ростов» встретится на выезде с «Крыльями Советов» 26 июля. Во втором матче сезона ЦСКА сыграет на выезде с «Пари Нижний Новгород» 27 июля.

В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги «Ростов» и ЦСКА встречались дважды. В первом круге «Ростов» и ЦСКА сыграли со счётом 3:3. Во втором красно-синие одержали победу со счётом 2:0. В той игре в составе московского клуба голами отметились нападающий Фёдор Чалов и полузащитник Виктор Мендес.

По итогам прошедшего сезона чемпионата России «Ростов» занял седьмое место. ЦСКА расположился на шестой строчке.

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