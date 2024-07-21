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Булыкин: у Глушенкова в «Зените» суперначало, он высоко поднял планку

Булыкин: у Глушенкова в «Зените» суперначало, он высоко поднял планку
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Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин прокомментировал результативность нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в его дебютных матчах за клуб. В двух первых играх за «Зенит» Глушенков забил четыре мяча.

«У Глушенкова в «Зените» суперначало. Теперь уже один забитый мяч может казаться малым для всех, он поднял планку высоко, и нужно продолжать в том же духе. В «Зените» это сделать легче, ведь всегда есть моменты. Но теперь к Глушенкову будут относиться с двойным вниманием противники и болельщики «Зенита», которые будут требовать от него максимум», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

24-летний Максим Глушенков перешёл в «Зенит» из московского «Локомотива» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до лета 2028 года.

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