Бывший игрок «Ливерпуля» и «Арсенала» Окслейд-Чемберлен может вернуться в АПЛ

Полузащитник «Бешикташа» Алекс Окслейд-Чемберлен, который ранее выступал за лондонский «Арсенал» и «Ливерпуль», может вернуться в АПЛ. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, главный тренер турецкой команды Джованни ван Бронкхорст намерен провести перестройку состава, и Окслейд-Чемберлен находится в числе тех игроков, с которыми клуб намерен расстаться. Сообщается, что «Бешикташ» может рассмотреть возможность отдать футболиста в аренду, но с условием выплаты большей части зарплаты другим клубом.

Алекс Окслейд-Чемберлен присоединился к «Бешикташу» на правах свободного агента в августе прошлого года. Окслейд-Чемберлен в прошлом сезоне сыграл 30 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и одной результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,2 млн.