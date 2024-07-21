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Александр Канищев: Глушенков — лучшее, что сейчас есть в российском чемпионате

Александр Канищев: Глушенков — лучшее, что сейчас есть в российском чемпионате
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев высказался о новичке сине-бело-голубых Максиме Глушенкове.

«Глушенков выглядит потрясающе. Было видно ещё в «Локомотиве», что это игрок хорошего уровня. Глушенков — это лучшее, что сейчас есть в российском чемпионате. Я не говорю о людях, которые играют за границей.

Но как только ему уделят серьёзное внимание команды, надо будет смотреть, как Глушенков будет с этим справляться. Например, когда он забивал первый гол «Крыльям», защитник сыграл на уровне детского сада. На данном этапе Глушенков явно выделяется», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Этим летом Глушенков перешёл из московского «Локомотива» в санкт-петербургский «Зенит».

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