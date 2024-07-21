«Рубин» и «Локомотив» поделили очки в матче женской Суперлиги

Завершился матч 14-го тура женской Суперлиги, в котором встречались казанский «Рубин» и московский «Локомотив». Встреча прошла на стадионе «Трудовые резервы». Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 по московскому времени. Матч закончился со счётом 1:1.

В первом тайме команды не забили голов. На 47-й минуте матча счёт открыла бразильская нападающая «Локомотива» Лаисса Оливейра. Уже спустя четыре минуты «Рубин» сравнял счёт благодаря голу российской защитницы Нуриниссо Гафуровой.

После этого матча «Локомотив» набрал 27 очков и остался на четвёртом месте турнирной таблицы женской Суперлиги. Команда провела 13 встреч. В свою очередь, «Рубин» занимает последнее место, имея в своём активе одно очко за 10 матчей.