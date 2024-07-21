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Пименов — об игре «Химок» и махачкалинского «Динамо»: будет мощная заруба

Пименов — об игре «Химок» и махачкалинского «Динамо»: будет мощная заруба
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Бывший футболист сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от предстоящей игры подмосковных «Химок» и махачкалинского «Динамо» в 1-м туре Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 21 июля.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
Не начался
Динамо Мх
Махачкала
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В РПЛ надо набирать очки и желательно с 1-го тура, потому что остальные конкуренты — мощные. Командам‑новичкам будет сложно удержаться в РПЛ. Эта игра будет за шесть очков, будет мощная заруба», — сказал Пименов в эфире «Матч ТВ».

Игра пройдёт на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступит Егор Егоров (Нижний Новгород). Матч начнётся в 20:00 по московскому времени. Напомним, оба клуба поднялись в РПЛ по итогам минувшего сезона Мелбет Первой лиги, заняв первые два места в турнирной таблице.

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