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Христо Стоичков назвал причины, по которым «Барселоне» нужно купить Нико Уильямса

Христо Стоичков назвал причины, по которым «Барселоне» нужно купить Нико Уильямса
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Бывший форвард «Барселоны» и сборной Болгарии Христо Стоичков поделился мнением о возможном подписании каталонским клубом испанского вингера «Атлетика» Нико Уильямса.

«Его нужно покупать сейчас. Я уже говорил вам, что рекомендовал «Барселоне» купить его. Его не купили, а теперь хотят. Пусть Лапорта и Деку не сомневаются, что он игрок «Барселоны». Он может играть не только на позиции крайнего нападающего на левом фланге, но и на другом краю поля, центрального нападающего или «ложную девятку». Это может иметь большое значение для «Барселоны», — приводит слова Стоичкова Sport.es.

В минувшем сезоне Уильямс принял участие в 48 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых отметился 10 голами и 24 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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