Канищев — о «Зените»: есть хорошая поговорка: «Плохая лошадь рвёт со старта»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил выступление сине-бело-голубых в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).

«Зенит» подошёл серьёзно к старту чемпионата. Есть хорошая поговорка: «Плохая лошадь рвёт со старта». Но «Зенит» всегда начинал чемпионаты хорошо. Думаю, всё будет в порядке», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

«Зенит» установил рекорд в истории чемпионатов России в матче с «Крыльями Советов». На протяжении 22 сезонов санкт-петербургский клуб не терпит поражения в стартовых турах РПЛ.

Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в гостях с казанским «Рубином». Игра пройдёт 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.