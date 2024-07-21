Канищев — о «Зените»: есть хорошая поговорка: «Плохая лошадь рвёт со старта»
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Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев оценил выступление сине-бело-голубых в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (4:0).
МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
20 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Крылья Советов
Самара
Окончен
0 : 4
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 6' 0:2 Кассьерра – 18' 0:3 Глушенков – 45+2' 0:4 Педро – 90+3'
«Зенит» подошёл серьёзно к старту чемпионата. Есть хорошая поговорка: «Плохая лошадь рвёт со старта». Но «Зенит» всегда начинал чемпионаты хорошо. Думаю, всё будет в порядке», — сказал Канищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
«Зенит» установил рекорд в истории чемпионатов России в матче с «Крыльями Советов». На протяжении 22 сезонов санкт-петербургский клуб не терпит поражения в стартовых турах РПЛ.
Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведёт в гостях с казанским «Рубином». Игра пройдёт 27 июля. Стартовый свисток прозвучит в 17:30 по московскому времени.
МИР Российская Премьер-лига . 2-й тур
27 июля 2024, суббота. 17:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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