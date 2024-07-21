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Женский «Зенит» разгромил «Спартак» в матче Суперлиги

Женский «Зенит» разгромил «Спартак» в матче Суперлиги
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Сегодня, 21 июля, состоялся матч 14-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

Россия - Суперлига (ж) . 14-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак (ж)
Москва
Окончен
1 : 4
Зенит (ж)
Санкт-Петербург
0:1 Пантюхина – 7'     1:1 Гживиньска – 52'     1:2 Гживиньска – 60'     1:3 Чинчилья – 80'     1:4 Поздеева – 89'    
Удаления: Карина Блынская – 57' / нет

На седьмой минуте Екатерина Пантюхина вывела петербургский клуб вперёд. На 52-й минуте Марина Фёдорова восстановила равновесие на табло. Габриэла Гживиньска на 60-й минуте вновь позволила сине-бело-голубым вырваться вперёд. На 80-й минуте Присцила Чинчилья закрепила успех гостей. Анастасия Поздеева довела дело до разгрома в самой концовке.

В параллельной игре 14-го тура женской Суперлиги сыграли самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург». Матч завершился ничейным результатом – 0:0.

Россия - Суперлига (ж) . 14-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Крылья Советов (ж)
Самара
Окончен
0 : 0
ЦСКА (ж)
Москва
Турнирная таблица женской Суперлиги
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