Женский «Зенит» разгромил «Спартак» в матче Суперлиги

Сегодня, 21 июля, состоялся матч 14-го тура женской Суперлиги, в котором встречались московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Академия Спартак имени Ф.Черенкова» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 по московскому времени. Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу сине-бело-голубых.

На седьмой минуте Екатерина Пантюхина вывела петербургский клуб вперёд. На 52-й минуте Марина Фёдорова восстановила равновесие на табло. Габриэла Гживиньска на 60-й минуте вновь позволила сине-бело-голубым вырваться вперёд. На 80-й минуте Присцила Чинчилья закрепила успех гостей. Анастасия Поздеева довела дело до разгрома в самой концовке.

В параллельной игре 14-го тура женской Суперлиги сыграли самарские «Крылья Советов» и московский ЦСКА. Встреча прошла в Самаре на стадионе «Металлург». Матч завершился ничейным результатом – 0:0.