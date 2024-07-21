Фото: передача Максименко, которая привела к голу «Оренбурга» в ворота «Спартака»

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводится на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступает Алексей Сухой (Люберцы). Матч начался в 17:30 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 2:0 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 67-й минуте голкипер красно-белых Александр Максименко ошибся с передачей, что привело ко второму голу хозяев.

Фото: Кадр из трансляции матча на телеканале «Матч Премьер»

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).