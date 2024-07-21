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Станкович — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче

Станкович — пятый подряд тренер «Спартака», не сумевший победить в своем дебютном матче
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Сербский специалист Деян Станкович стал пятым подряд тренером «Спартака», который не сумел победить в своём дебютном официальном матче. Сегодня, 21 июля, «Спартак» встречался с «Оренбургом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» одержал победу со счётом 2:0. Забитыми мячами отметились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

Из последних пяти главных тренеров «Спартака» (без учёта и. о.) Руй Витория, Паоло Ваноли и Деян Станкович проиграли свои первые матчи в РПЛ, а Доменико Тедеско и Гильермо Абаскаль сыграли вничью.

Последним тренером «Спартака», победившим в дебютном матче, был Олег Кононов в 2018 году.

Во 2-м туре чемпионата России «Спартак» на выезде сыграет с подмосковными «Химками». Встреча состоится 28 июля.

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