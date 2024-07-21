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«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов открыл счёт в игре на 30-й минуте

«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов открыл счёт в игре на 30-й минуте
Аудио-версия:
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В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимает на своём поле «Краснодар». Игра проводится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступает Виталий Мешков. Матч начался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 30'     1:1 Камилов – 43'    

На 30-й минуте полузащитник краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре.

В минувшем сезоне «Ахмат» и «Краснодар» встречались дважды. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге грозненский клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Мохамеда Конате.

«Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.

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