«Ахмат» — «Краснодар»: Кривцов открыл счёт в игре на 30-й минуте

В эти минуты проходит матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимает на своём поле «Краснодар». Игра проводится на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступает Виталий Мешков. Матч начался в 20:00 по московскому времени. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу гостей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 30-й минуте полузащитник краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре.

В минувшем сезоне «Ахмат» и «Краснодар» встречались дважды. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге грозненский клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Мохамеда Конате.

«Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.