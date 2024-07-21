БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в матче 2-го тура Первой лиги

«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в матче 2-го тура Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Закончился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Анопа. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
2 : 1
Уфа
Уфа
0:1 Пасевич – 10'     1:1 Алиев – 78'     2:1 Шоркин – 87'    
Удаления: нет / Кутин – 56'

На 10-й минуте Роман Пасевич открыл счёт в матче и вывел уфимцев вперёд. Хозяева сумели восстановить равновесие на табло на 80-й минуте — этому поспособствовал Саид Алиев. Максим Шоркин на 88-й минуте принёс «Нефтехимику» победу.

«Нефтехимик» набрал шесть очков после двух туров Первой лиги и обосновался в тройке. Уфимцы идут 12-ми с одним очком.

Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата «Уфа» набрала 33 очка в 18 матчах Второй лиги и, заняв первое место в группе «Золото», пробилась в Первую лигу. Клуб из столицы Башкортостана вернулся спустя сезон.

Календарь Первой лиги
Турнирная таблица Первой лиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android