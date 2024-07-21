«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в матче 2-го тура Первой лиги

Закончился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались нижнекамский «Нефтехимик» и «Уфа». Игра проходила на стадионе «Нефтехимик» в Нижнекамске. Встречу обслуживала бригада арбитров, которую возглавлял Антон Анопа. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.
На 10-й минуте Роман Пасевич открыл счёт в матче и вывел уфимцев вперёд. Хозяева сумели восстановить равновесие на табло на 80-й минуте — этому поспособствовал Саид Алиев. Максим Шоркин на 88-й минуте принёс «Нефтехимику» победу.
«Нефтехимик» набрал шесть очков после двух туров Первой лиги и обосновался в тройке. Уфимцы идут 12-ми с одним очком.
Напомним, по итогам минувшего розыгрыша чемпионата «Уфа» набрала 33 очка в 18 матчах Второй лиги и, заняв первое место в группе «Золото», пробилась в Первую лигу. Клуб из столицы Башкортостана вернулся спустя сезон.
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