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Видео победного гола «Алании» на 90+3-й минуте после передачи пяткой в матче с «Тюменью»

Видео победного гола «Алании» на 90+3-й минуте после передачи пяткой в матче с «Тюменью»
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Сегодня, 21 июля, состоялся матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и владикавказская «Алания». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Кириллом Силантьевым. «Алания» одержала победу с минимальным счётом 1:0.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 12:30 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
0 : 1
Алания
Владикавказ
0:1 Гаглоев – 90+4'    

Первый тайм завершился без забитых мячей. На 90+3-й минуте победный гол «Алании» забил полузащитник Тарас Гаглоев — 1:0.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеообзор ярких моментов матча «Тюмень» — «Алания», в том числе победный гол (04:00).

В следующем туре Первой лиги сезона-2024/2025 владикавказская команда встретится с московской «Родиной». Матч состоится 27 июля. «Тюмень» сыграет с ярославским «Шинником» 28 июля.

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