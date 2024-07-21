Марков: мечта Чалова — уехать в Европу

Нападающий «Факела» Евгений Марков прокомментировал информацию о возможном переходе форварда ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Я считаю, Чалов уже давно готов к переезду в Европу. Федя топовый футболист нашего чемпионата. Вижу, как он растёт с каждым годом. Я знаю, что Чалов хочет уехать в Европу, потому что сам с ним хорошо общаюсь.

Видимо, у него есть какие-то договорённости с ЦСКА на этот счёт, но я надеюсь, что у Феди всё получится, потому что уехать в Европу — его мечта», — приводит слова Маркова Legalbet.

Фёдор Чалов — воспитанник армейцев, за первую команду российский нападающий выступает с 2017 года. Вторую половину сезона-2021/2022 Фёдор провёл в швейцарском «Базеле» на правах аренды. Действующий контракт форварда с ЦСКА рассчитан до конца июня 2025 года. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего футболиста в € 12 млн.