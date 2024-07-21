Гладилин: дебют Станковича в «Спартаке» — не провал, он ищет варианты состава

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин высказался о поражении москвичей от «Оренбурга» в 1-м туре чемпионата России. Встреча состоялась 21 июля и закончилась неудачей красно-белых — 0:2.

«Дебют Станковича в «Спартаке» — не провал. Он ищет варианты состава и игру команды. В такой ситуации ему должны помогать опытные игроки: Соболев, Зобнин, Максименко. А они сыграли очень слабо с «Оренбургом». Эта тройка должна показывать, что они лидеры, на них смотрят молодые ребята. Но не хочу их обвинять, никакой трагедии нет, начало чемпионата. Но игроки должны привести себя в порядок и выглядеть достойно. «Оренбург» переиграл «Спартак» по всем позициям. Такого быть не должно», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.