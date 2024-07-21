Гладилин: в моменте с ошибкой Максименко вины Умярова даже больше

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал второй пропущенный гол красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). На 67-й минуте голкипер красно-белых Александр Максименко ошибся с передачей, что привело ко второму голу хозяев.

«В ситуации с ошибкой Максименко виноват и Умяров, который не должен играть в составе. Он не был готов к приёму мяча. Максименко мог спокойно вынести мяч, но видит, что перед ним открытый игрок. Возможно, вины Умярова даже больше, потому что из-под него выскочил игрок «Оренбурга», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе.