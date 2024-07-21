БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гладилин: в моменте с ошибкой Максименко вины Умярова даже больше

Гладилин: в моменте с ошибкой Максименко вины Умярова даже больше
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал второй пропущенный гол красно-белых в матче 1-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:2). На 67-й минуте голкипер красно-белых Александр Максименко ошибся с передачей, что привело ко второму голу хозяев.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«В ситуации с ошибкой Максименко виноват и Умяров, который не должен играть в составе. Он не был готов к приёму мяча. Максименко мог спокойно вынести мяч, но видит, что перед ним открытый игрок. Возможно, вины Умярова даже больше, потому что из-под него выскочил игрок «Оренбурга», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Оренбург» набрал три очка после стартового тура РПЛ. У москвичей ни одного очка в активе.

Материалы по теме
Гладилин: дебют Станковича в «Спартаке» — не провал, он ищет варианты состава
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android