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Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал поражение от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Станкович прокомментировал поражение от «Оренбурга»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович прокомментировал поражение от «Оренбурга» со счётом 0:2 в матче 1-го тура РПЛ.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«Хочу поздравить «Оренбург» с хорошим футболом, который он показал. К сожалению, мы не нашли ответа на ту агрессивность и скорость соперника. В какой-то мере нас удивили забросы «Оренбурга» за спину.

Проигрывать трудно, но у нас есть пространство, чтобы улучшать игру, есть куда расти. Верю, что мы это сделаем. Сегодня это были не те ребята, которых я знаю.

Непросто даётся поражение в первом матче, но я не сдаюсь. Что касается ротации, в зависимости от игры могут быть изменения. С «Оренбургом» было много ненужных потерь, там где мы не ожидали. В предсезонных матчах такого не было»», — передаёт слова Станковича корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

На 62-й минуте Матиас Перес вывел хозяев вперёд. Эмирджан Гюрлюк спустя пять минут удвоил преимущество оренбуржцев. Красно-белые так и не смогли распечатать ворота соперника.

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