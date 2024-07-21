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«Краснодар» в гостях сыграл вничью с «Ахматом» в матче 1-го тура РПЛ

Завершился матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором грозненский «Ахмат» принимал на своём поле «Краснодар». Игра проводилась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков. Матч начался в 20:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 1:1.

На 30-й минуте хавбек краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов.

Таким образом, после стартового тура РПЛ у обеих команд по одному очку.

В минувшем сезоне «Ахмат» и «Краснодар» встречались дважды. В первом круге чемпионата России команды сыграли вничью (1:1). Во втором круге грозненский клуб одержал выездную победу со счётом 1:0 благодаря голу нападающего Мохамеда Конате.

«Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.