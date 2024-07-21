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«Спартак» не забил в 8 из последних 13 матчей в РПЛ

«Спартак» не забил в 8 из последних 13 матчей в РПЛ
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Московский футбольный клуб «Спартак» в 2024 году успел провести 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги. В восьми из них красно-белые не смогли забить.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
2-й тайм
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 30'     1:1 Камилов – 43'    

Сегодня, 21 июля 2024 года, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Отметим, что этот матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Напомним, столичный «Спартак» в минувшем сезоне чемпионата России по футболу занял пятое место в турнирной таблице.

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