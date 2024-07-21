«Спартак» не забил в 8 из последних 13 матчей в РПЛ

Московский футбольный клуб «Спартак» в 2024 году успел провести 13 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги. В восьми из них красно-белые не смогли забить.

Сегодня, 21 июля 2024 года, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Отметим, что этот матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Напомним, столичный «Спартак» в минувшем сезоне чемпионата России по футболу занял пятое место в турнирной таблице.