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Игрок «Спартака» Игнатов объяснил поражение от «Оренбурга»

Игрок «Спартака» Игнатов объяснил поражение от «Оренбурга»
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Футболист «Спартака» Михаил Игнатов прокомментировал поражение от «Оренбурга» в матче 1‑го тура РПЛ. Встреча прошла в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счётом 2:0.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«С «Оренбургом» получилась тяжёлая игра, выходили с настроем победить, но так сложился матч. Сделаем правильные выводы и будем готовы к следующей игре.

Мы пытались высоко прессинговать, но не получилось. Думаю, это только начало, мы всего месяц работаем вместе, дальше будет лучше», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В минувшем сезоне команды встречались четыре раза. В первом круге чемпионата России «Спартак» обыграл «Оренбург» со счётом 3:2. Во втором круге команды сыграли вничью (0:0). Клубы также дважды встречались на стадии 1/4 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В первом матче «Оренбург» одержал победу со счётом 1:0. Во второй игре сильнее оказались красно-белые (3:1).

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