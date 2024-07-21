Игнатов: в этом сезоне буду доволен только первым местом «Спартака»

Полузащитник московского «Спартака» Михаил Игнатов заявил, что будет доволен только в случае, если красно-белые займут первое место по итогам сезона-2024/2025 Российской Премьер-Лиги.

«В этом сезоне буду доволен только первым местом «Спартака» в РПЛ», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В прошлом сезоне чемпионата России «Спартак» занял пятое место в турнирной таблице. Команда набрала 50 очков за 30 матчей. Чемпионом страны в шестой раз подряд стал санкт-петербургский «Зенит», заработав 57 очков.

Сегодня, 21 июля, в матче 1-го тура нового сезона Российской Премьер-Лиги «Спартак» на выезде встречался с «Оренбургом». Хозяева одержали победу со счётом 2:0. Отличились Матиас Перес и Эмирджан Гюрлюк.