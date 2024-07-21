Игнатов: ситуация с Соболевым не повлияла на «Спартак»

Игрок московского «Спартака» Михаил Игнатов высказал мнение, повлияла ли ситуация с нападающим команды Александром Соболевым на поражение от «Оренбурга» 0:2 в стартовом туре чемпионата России.

«Думаю, что ситуация с Соболевым не повлияла на команду. Просто был не наш день, надеюсь, в следующих 29 играх всё будет иначе», — передаёт слова Игнатова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Александр Соболев может перейти из «Спартака» в «Зенит».

Напомним, 27-летний Соболев имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач.