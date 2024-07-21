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«Химки» — «Динамо» Мх: хозяева не реализовали второй пенальти за тайм

«Химки» — «Динамо» Мх: хозяева не реализовали второй пенальти за тайм
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Егор Егоров. Матч начался в 20:00 по московскому времени. а момент написания новости счёт в матче — 0:1 «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Химки
Химки
2-й тайм
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Шумахов – 33'     1:1 Заболотный – 51'    

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.

В минувшем сезоне команды встречались дважды в Первой лиге. В первом круге «Химки» обыграли махачкалинское «Динамо» со счётом 1:0. Во втором круге с тем же счётом победу одержали махачкалинцы.

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