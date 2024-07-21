На 34-й минуте счёт в матче «Химки» — «Динамо» Мх открыл защитник махачкалинского клуба Идар Шумахов. Таким образом, «Динамо» Махачкала забило свой первый гол в истории РПЛ. На момент написания новости счёт в матче — 0:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

По итогам сезона-2023/2024 Мелбет Первой лиги подмосковные «Химки» набрали 66 очков и заняли первое место. На второй строчке расположилось махачкалинское «Динамо» с 61 очком. Обе команды напрямую вышли в Российскую Премьер-Лигу.