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Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче с «Ахматом»

Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче с «Ахматом»
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Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кривцов – 30'     1:1 Камилов – 43'    

«В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь. «Ахмат» — хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Игра проводилась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков (Дмитров). На 30-й минуте хавбек краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов.

«Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.

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