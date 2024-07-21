Тренер «Краснодара» Мусаев прокомментировал ничейный результат в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом». Встреча завершилась вничью со счётом 1:1.

«В первом тайме мы совершили много простых ошибок, сами себе усложняли жизнь. «Ахмат» — хорошая команда. Всем сложно играть в Грозном, нужно проявить характер, чтобы увезти отсюда очки», – сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».

Игра проводилась на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Виталий Мешков (Дмитров). На 30-й минуте хавбек краснодарцев Никита Кривцов открыл счёт в игре. На 43-й минуте грозненцы сравняли счёт — этому поспособствовал полузащитник Владислав Камилов.

«Ахмат» завершил минувший сезон Российской Премьер-Лиги на 10-м месте. «Краснодар» финишировал в итоговой турнирной таблице вторым.