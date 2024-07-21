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«Сочи» и «Балтика» поделили очки в первом очном матче после вылета из РПЛ

«Сочи» и «Балтика» поделили очки в первом очном матче после вылета из РПЛ
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Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.

Россия — Мелбет Первая лига . 2-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Барт – 32'     1:1 Маляров – 68'    

На 32-й минуте «Сочи» вышел вперёд: забил нападающий Руслан Барт. На 68-й минуте «Балтика» смогла восстановить равновесие в счёте благодаря голу защитника Кирилла Малярова.

В игре стартового тура Первой лиги «Сочи» в гостях уступил «Уралу» со счётом 0:2. В свою очередь, «Балтика» не смогла обыграть московскую «Родину». Та встреча завершилась со счётом 0:0.

В прошлом сезоне обе команды выступали в Российской Премьер-Лиге. «Балтика» и «Сочи» заняли два последних места в турнирной таблице по итогам чемпионата.

Турнирная таблица Первой лиги
Календарь матчей Первой лиги
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