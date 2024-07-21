«Сочи» и «Балтика» поделили очки в первом очном матче после вылета из РПЛ

Завершился матч 2-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Сочи» и калининградская «Балтика». Игра проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве главного арбитра выступил Иван Абросимов (Санкт-Петербург). Итоговый результат — 1:1.
На 32-й минуте «Сочи» вышел вперёд: забил нападающий Руслан Барт. На 68-й минуте «Балтика» смогла восстановить равновесие в счёте благодаря голу защитника Кирилла Малярова.
В игре стартового тура Первой лиги «Сочи» в гостях уступил «Уралу» со счётом 0:2. В свою очередь, «Балтика» не смогла обыграть московскую «Родину». Та встреча завершилась со счётом 0:0.
В прошлом сезоне обе команды выступали в Российской Премьер-Лиге. «Балтика» и «Сочи» заняли два последних места в турнирной таблице по итогам чемпионата.