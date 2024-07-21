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Деян Станкович дал обещание болельщикам «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

Деян Станкович дал обещание болельщикам «Спартака» после поражения от «Оренбурга»
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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что в следующем туре Российской Премьер-Лиги красно-белые изменятся.

МИР Российская Премьер-лига . 1-й тур
21 июля 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Перес – 62'     2:0 Гюрлюк – 67'    

«У меня есть определённый оптимизм, что эти ребята способны на большее. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Отметим, что этот матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

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