Деян Станкович дал обещание болельщикам «Спартака» после поражения от «Оренбурга»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович заявил, что в следующем туре Российской Премьер-Лиги красно-белые изменятся.

«У меня есть определённый оптимизм, что эти ребята способны на большее. Уверен, что в следующем туре мы будем другими. Я вам обещаю», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Сегодня, 21 июля, состоялся матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Спартак». Игра проводилась на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Матч начался в 17:30 по московскому времени. Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Отметим, что этот матч стал первым официальным для нового главного тренера красно-белых Деяна Станковича.