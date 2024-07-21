В «Галатасарае» прокомментировали информацию об интересе к Венделу

Член правления турецкого «Галатасарая» Ибрагим Хатипоглу подтвердил информацию, что команда заинтересована в услугах полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела.

«Мы работаем над тем, чтобы подписать Вендела в нашу команду. «Зенит» не хочет отпускать своего лучшего игрока, но мы настаиваем на переходе. Никакого негатива в наших переговорах сейчас нет», — приводит слова Хатипоглу ASpor в социальной сети.

В минувшем сезоне бразильский полузащитник принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 20 млн.