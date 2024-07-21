«Химки» — «Динамо» Мх: Заболотный сравнял счёт на 51-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются подмосковные «Химки» и махачкалинское «Динамо». Игра проходит на стадионе «Арена-Химки» в Химках. В качестве главного арбитра выступает Егор Егоров. Матч начался в 20:00 по московскому времени. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

На 51-й минуте «Химкам» удалось сравнять счёт: отличился нападающий Антон Заболотный.