Антон Заболотный забил первый гол за «Химки»

Нападающий «Химок» Антон Заболотный сравнял счёт в матче 1-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо». Этот гол стал дебютным для Заболотного за подмосковную команду. На момент написания новости счёт в матче — 1:1. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте футболисты «Химок» получили право пробить пенальти из-за фола полузащитника «Динамо» Мх Антона Крачковского. К мячу подошёл нападающий «Химок» Александр Руденко, однако его удар пришёлся в перекладину. На 34-й минуте счёт в матче открыл защитник махачкалинского «Динамо» Идар Шумахов. На 38-й минуте хозяева вновь получили право пробить пенальти, однако теперь попытку не реализовал хавбек Хетаг Хосонов — его удар пришёлся в штангу.

Заболотный перешёл в «Химки» на правах свободного агента после того, как закончился срок действия его контракта с ЦСКА.